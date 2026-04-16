スヌーピーの保冷バッグが付録の「cookpad plus（クックパッド プラス）」2026年夏号（扶桑社）が、5月25日（月）から発売される。【写真】折りたためて便利！スヌーピーの超BIG保冷バッグ詳細■75周年記念アートをデザイン今回「cookpad plus（クックパッド プラス）」2026年夏号の付録として登場するのは、『PEANUTS』の誕生75周年を記念し75メンバーをあしらった、オールスターデザインのキュートな保冷バッグ。大き