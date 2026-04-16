現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングがプレミアリーグで首位を走るアーセナルと敵地エミレーツで激突した。７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としたスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発。逆転でのベスト４進出を狙うなか、いくつかチャンスを作るも、決定機をモノにできず。０−０で引き分けて２戦合計