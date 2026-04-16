北海道根室市で発生した野火について続報です。道は根室市で燃え広がっている野火について、自衛隊に災害派遣を要請しました。野火が発生しているのは根室市珸瑤瑁１丁目で、４月１６日午後１時前、消防から警察に「野火火災が起きている」と通報がありました。道によりますと、午後１時半時点で草地３５ヘクタールに燃え広がっているということです。けが人はいませんが、付近に住む人２人が避難しました。道のヘリコプタ&#