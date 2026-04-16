韓国の「四大芸能事務所」と呼ばれているＪＹＰエンターテインメント、ＹＧエンターテインメント、ＳＭエンターテインメント、ＨＹＢＥ（ハイブ）が、合弁会社（ＪＶ）設立を準備中であることが明らかになったと１６日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。記事によるとＪＹＰの創設者で、大衆文化交流委員会の共同委員長を務める歌手のパク・ジニョンはこの日「ＪＹＰ、ＹＧ、ＳＭ、ＨＹＢＥの４社は、Ｋーカルチャー産業