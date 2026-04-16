プロ野球のファームは16日、東、中、西地区で計4試合が行われた。東地区のロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に7―1で逆転勝ち。井上が7回に3号ソロ、育成選手の谷村が8回に1号3ラン、石川慎が2安打を放った。先発・西野は6回5安打1失点で、2番手の育成選手・本前が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。オイシックス先発・石田は6回1/3を5安打4失点（自責3）で1敗目。打線は5安打に終わった。中地区のハヤテ―巨人戦（しずて