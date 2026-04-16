「第３回西日本クラシック」（１６日、園田）１番人気のミルトイブニングが後続に大差をつけて逃げ切り、重賞初制覇を成し遂げた。２着には２番人気のシェナマックスが４番手から上がりの脚を伸ばして続き、３着には４番人気のブライトローズが後方２番手から流れ込んだ。ミルトイブニングが新馬戦以来の逃げ切りで重賞初勝利を挙げた。「出走は悩んだが、前走後も状態は変わらずにいいので踏み切った。３月から状態が一気に