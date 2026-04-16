俳優の染谷将太（33）が16日、大阪市内で撮影中の主演映画「国境」（監督井筒和幸）の会見に出席。ダブル主演の伊藤英明との縁と魅力について熱弁した。関西でオールロケの真っ最中。建設コンサルタント役で、大阪のヤクザ役・伊藤英明とバディを組み、悪党相手に暴れ回る。学生時代から井筒作品ファンといい、「まさか自分が井筒作品の中に入れるとは」と感激。「現場の熱量も高く、日々みんなで戦う毎日が刺激的。映画をつ