日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開き、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏（４７）が日本代表のコーチに選任されたことを報告した。理事会後に取材に応じた山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長は「少しでも勝つ確率を高めるために彼の経験値、能力を生かしたい。（２５年１２月に横浜ＦＣを）退団した後から継続してコミュニケーションを取ってきた。５年１０年先の代表チームを託せるような人材、有