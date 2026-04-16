バンクーバー五輪女子フィギュアスケート日本代表の安藤美姫さん（３８）が１５日深夜、自身のＳＮＳを更新。平昌五輪の男子フィギュアスケートで銅メダルを獲得し、日本でも人気の高いハビエル・フェルナンデスさん（３５）＝スペイン＝の誕生日を祝福するメッセージを発信した。「Ｆｅｌｉｚｃｕｍｐｌｅａñｏｓ」（※スペイン語で『お誕生日おめでとう』）「Ｉｗｉｓｈｙｏｕｒｈａｐｐｉｎｅｓｓａｓａｌ