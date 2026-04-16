ラグビー・リーグワン1部で現在2位の神戸は16日、18日の第15節トヨタ戦（豊田ス）に向けて神戸市内で調整した。同日にメンバーが発表され、FLヴィリー・ポトヒエッターが開幕節以来、14試合ぶりに先発メンバーに名を連ねた。南アフリカ出身の24歳は「凄くワクワクしている。チャンスをもらって感謝しているし、週末の試合が今から楽しみ」と目を輝かせた。献身的なプレーやジャッカルを持ち味とし、昨季は先発6試合を含む13