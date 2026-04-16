スマホひとつで買い物ができる現代において、電子決済は日常の一部だが、レジで鳴る“あの音”にも、それぞれ好みがあるようで、バイドゥ株式会社が提供するＺ世代に大人気のきせかえ顔文字キーボードアプリ「Ｓｉｍｅｊｉ」は、電子決済音に関しＳｉｍｅｊｉユーザーにアプリ上でアンケート調査を行った。第１位はＰａｙＰａｙ株式会社が提供するスマホ決済キャッシュレス決済の代名詞ともいえる「ＰａｙＰａｙ」が、過半数の