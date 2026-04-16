ボートレース尼崎の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」が１７日に開幕する。今節から新エンジン、新ボートが使用開始。燃料もＣＯ２排出量を１２％から１５％まで削減できる地球環境に優しいＥ３０ガソリンが導入される。中山翔太（２２＝三重）は手にした３９号機について「そのまま乗ってダメだったのでペラを叩いてスタート特訓に行った。下がることはないけど、このままではダメそう。初日に乗って、いろいろ調整して合わせていきた