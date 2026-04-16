ロッテの種市篤暉投手（２７）が１７日の楽天戦（楽天モバイル最強）で今季初先発する。ＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場したため開幕１軍メンバーには入らず、ファームで調整。２登板し防御率０・００と格の違いを見せており「順調に調整できたので、あとは自分のボールを投げるだけ」。打線について「状態の良いチームなので、長打だけ注意しながら」とロングを警戒する。楽天戦に向け「イニングより球数になってくると