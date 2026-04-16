メジャーの壁は、やはり厚い。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、メジャー１年目の試練のただ中にいる。１５日（日本時間１６日）、敵地ブルワーズ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１四球１三振。チームも１―２で敗れた。同日時点の今季成績は６１打数１３安打、打率２割１分３厘、２本塁打、４打点、ＯＰＳ．６２２。数字だけを見れば、決して順風満帆とは言えない。勢いが鈍った境目もはっきりしてい