ゼネラルモーターズ・ジャパン(GMジャパン)は4月9日、キャデラックの新型ラグジュアリー スポーツセダン「CT5」を発売した。日本導入モデルのグレードは「スポーツ」、価格は970万円。GMジャパンがキャデラックの新型ラグジュアリー スポーツセダン「CT5」を発売○より洗練された新型「CT5」が登場GMジャパンは2021年、キャデラックのミドルクラス ラグジュアリーセダン「CT5」を日本市場に投入。このほど改良を施し、より洗練され