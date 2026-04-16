ボートレースからつの「第１５回領巾振山つつじカップ」が１７日、幕を開ける。下出卓矢（３９＝福井）が近況、上り調子の１８号機をゲットした。「ペラは大幅に叩いてチルトは１度。思ったほどの感じはなかったし、もっと伸びてほしかった」と前検は一番時計をマークしたものの不満顔。それでも「エンジン自体はいいと思う」と本体のには手応え十分だ。２０２６年後期適用勝率は６・１８。今節は目イチのＡ１勝負駆けとなる