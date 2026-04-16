◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１６日・北九州市民球場）ソフトバンクがスタメンを発表した。今季初の３連敗阻止へ向け、大津亮介投手が先発マウンドに上がる。前回登板だった９日の西武戦（みずほペイペイ）では７回で９０球、無失点に抑える好投を見せた。福岡出身の右腕が「ファイト！九州デー」として開催される一戦で２勝目を目指す。打線では、７試合ぶりに周東佑京外野手が「１番・中堅」で出場。２試合連続５安