弁護士でインフルエンサーの岡野タケシ（武志）さんが2026年4月16日、Xで京都府南丹市の山林で小学生男児の遺体が見つかった事件をめぐり、持論をつづった。「『死体遺棄』での逮捕は、警察の時間稼ぎだ」複数報道によると、京都府警は同日、男児の父親を死体遺棄容疑で逮捕・送検した。死体遺棄容疑を認めたうえで、男児の殺害を認める供述もしているという。岡野さんはXで「『死体遺棄』での逮捕は、警察の時間稼ぎだ」とし、「