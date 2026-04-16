倉敷警察署 倉敷署は16日、倉敷市の高齢男性(72)から現金600万円をだまし取ろうとしたとして、横浜市神奈川区の自称無職の男（53）を、詐欺未遂の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は2026年3月23日ごろから4月16日ごろまでの間に氏名不詳者らと共謀して、複数回にわたり男性とSNSなどのメッセージでやりとりしました。その際、氏名不詳者が投資会社の社員を装い「IPO株購入で750万円ほど未払いが発生してい