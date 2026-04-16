ドル指数はドル高に転じる、ユーロドル一時１．１７８４レベルに安値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、次第にドル買いが優勢になっている。ドル指数は前日比ドル高へと転じている。ユーロドルは1.1784レベル、ポンドドルは1.3555レベルにそれぞれ本日の安値を更新。NY原油先物が92ドル台後半へと再び上昇しており、有事のドル買いに反応しているようだ。 USD/JPY158.91EUR/USD1.1789GBP/USD1.3558