通貨オプションボラティリティードル円１週間６．７％付近、介入警戒感は反映されず USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.716.285.296.63 1MO7.716.156.256.67 3MO8.306.206.926.82 6MO8.726.297.517.15 9MO8.896.417.807.37 1YR9.026.618.047.56 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.0410.17