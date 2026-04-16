3児の父でお笑い芸人のあばれる君（39）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのリクエストで作ったという“本格”手作りハンバーグを披露した。【写真】子どもたちから大好評…あばれる君が披露した“会心のあばれオリジナルデミグラスチーズハンバーグ”あばれる君は「ちびれる一号二号からのリクエストに応える会心のあばれオリジナルデミグラスチーズハンバーグwithゆかタマネギ麹!!」と、鉄板を駆使して