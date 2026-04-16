back numberのシングル「オールドファッション」とアルバム『MAGIC』が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算ランキング」において、それぞれミリオンポイントを達成した。【動画】back number「オールドファッション」MVシングル「オールドファッション」は、最新4月20日付で週間0.5万PT（4,515PT）を獲得し、累積ポイントが100.3万PT（1,003,390