テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第3話が15日放送され、菅井友香の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【動画】「意図的だったの！」“足ピン”の演技を見せた菅井友香29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実