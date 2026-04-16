大相撲春巡業に合流した藤青雲＝16日、横浜市大相撲の春巡業が16日、横浜市で行われ、鼻の不調で初日から休場していた藤青雲が合流し「17日から申し合いに入り、感覚を取り戻したい」と話した。鼻の内部で曲がっていた軟骨を削る手術を3月31日に受け「寝付きが良くなかったが、今はすっきり。目覚めがいい」と笑みを浮かべた。故郷の熊本県が大地震に見舞われてから16日で10年。家族は無事で、当時の自身は明大1年で上京直後だ