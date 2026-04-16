刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを巡り、1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）の姉ひで子さん（93）が16日、オンラインで記者会見し、再審開始決定に対する検察抗告について「なしにしていただきたい」と述べた。袴田さんの再審では、静岡地裁が2014年3月に再審開始を認める決定をしたが、検察が即時抗告。再審開始が確定したのは23年3月だった。制度見直しでは、検察抗告を容認する刑事