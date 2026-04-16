17日の中日戦で予告先発する阪神・村上頌樹投手（27）が「ジェット風船がパンパン割れて、うるさいっていう記事も見たんで。経験できるのは楽しみ。しっかりマウンドで聞きたい」と今季初甲子園登板で7回以上投げ抜くことに意欲を見せた。これまで3度の登板はいずれもビジターのマウンドで1勝1敗、防御率2・25。「4戦目でやっと放れるので、いいピッチングをしたい。前までずっと、先に誰かがマウンドに上がった後だった。1番