リング上に現れた規格外の“9等身”ラウンドガールが突如、驚異の身体能力を披露。180度開脚の華麗な側転にネットがざわついた。【映像】身長173センチの9等身ラウンドガール（全身正面）4月11日、代々木競技場第二体育館で開催された「K-1 GENKI 2026」の第２部。第1試合目はK-1スーパー・フェザー級の一戦。第3代K-1 WORLD GP＆第4代Krushフェザー級王者で約２年ぶりの復帰戦となる江川優生（POWER OF DREAM）と伝統派空手を