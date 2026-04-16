熊本地震の本震から16日で10年です。熊本市では犠牲者をしのび追悼式が開かれました。2026年の犠牲者追悼式は熊本県と全ての市町村が合同で開き、木原官房長官も出席し、遺族なども含め約250人が参列しました。式では冒頭、黙とうが捧げられ、熊本県の木村知事が式辞を述べました。熊本県・木村知事：地震の記憶を決して風化させることなく、いつ起こるか分からない災害への備えとして、確かな形で次の世代へと伝える。災害関連死