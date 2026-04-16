◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(16日、甲子園球場)巨人のスタメンが発表されました。甲子園での阪神とのカード第1戦で勝利した巨人。この日は1番に松本剛選手、2番に佐々木俊輔選手を置きました。「6番・ファースト」に増田陸選手、7番で岸田行倫選手がスタメンマスクをかぶり、浦田俊輔選手は8番に下がりました。先発は田中将大投手。今季は2度先発し1勝0敗、防御率は1.42としています。▽阪神のスターティングメンバー1(中)近本