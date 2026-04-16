ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。4月12日（日）の同番組では、超セレブママの壮絶過去にスタジオが衝撃を受ける場面があった。©AbemaTV,Inc.同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表す