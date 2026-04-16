今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、中東情勢の先行き不透明感や日銀の利上げ観測の後退からドル買い・円売りが入りやすいだろう。予想レンジは１ドル＝１５８円４０銭～１５９円３０銭。 米国とイランが戦闘終結に向けて近く再び協議するとの期待感はあるものの、不確実性が依然として高いことから「有事のドル買い」は根強い。また、ブルームバーグ通信が「片山さつき財務相は１５日、