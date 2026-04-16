４月２４日付で東証スタンダード市場に新規上場予定の梅乃宿酒造の公開価格が、仮条件（５７０～６００円）の上限である６００円に決定した。 同社は、奈良県の中堅酒造会社。２５年１０月に行われた高市早苗首相とトランプ米大統領の首脳会談後の昼食会で採用された「葛城純米大吟醸」などの日本酒や、果実を漬け込んだ日本酒リキュール「梅乃宿の梅酒」「あらごしシリーズ」などを中心に、ジン