Snow Manの佐久間大介が4月15日、自身のInstagramを更新。姪っ子達との仲むずまじい写真を公開している。 （参考：【画像】姪っ子たちを抱き抱えるSnow Man 佐久間大介） 佐久間はInstagramに「姪っ子達（^^）少し前に親戚で集まる機会あったからその時の（^^）」と報告し、姪っ子たちと楽しいひとときを過ごした写真を披露。佐久間が赤ちゃんを抱えての3ショットや、姪っ子に挟まれての写真。また、レゴクリエイティブフレ