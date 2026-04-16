ガンバ大阪は16日、MF中村仁郎(23)が早稲田大学人間科学部eスクールを修了したことを発表した。早大では2007年から人間科学部eスクールにおいてスポーツ分野の特別選抜枠が設けられており、クラブ公式サイトによると、中村は2021年度に同枠で合格。以降はプロサッカー選手としてプレーを続けながら、4年間での修了を果たした。中村は「入学当初に掲げた『単位を落とすことなく4年で卒業する』という目標を達成することができ