[故障者情報]水戸ホーリーホックは16日、DFフォファナ・マリック(25)の負傷を発表した。フォファナは今月11日のJ1百年構想りーぐ第10節・ジェフユナイテッド千葉戦で負傷。茨城県内の病院で検査を行った結果、右ハムストリング肉離れと診断されたという。フォファナはJ1百年構想リーグで7試合に出場していた。