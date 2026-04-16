全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、長野県にある“廃道”を巡りました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） ※廃道は危険ですので、むやみに立ち入らないでください。 【写真を見る】未曾有の豪雨｢三六災害｣で廃村に…長野の｢小渋ダム｣に眠る旧旧道と歴史とは【道との遭遇】 未曾有の豪雨「三六災害」によって流された橋の遺構 伊那山地と南アルプス