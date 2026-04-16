15日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎が、5月23日（土）にカルッツかわさきで「かわさきスポーツチャレンジ」を開催すると発表した。クラブ公式Xが伝えている。 10:30から12:30にかけては、参加費無料のスペシャルバレーボール教室を実施。対象はバレーボール経験者の中学生男女で、定員は先着80名としている。申し込みは専用フォームか