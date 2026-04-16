京都府南丹市の山林で男子児童の遺体がみつかった事件。児童の父親で会社員の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕されました。 安達容疑者は、3月23日朝から4月13日の夕方ごろまでの間、南丹市の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。警察の取り調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の取り調べに対して、殺害を認める供