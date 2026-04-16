日本航空（JAL）とオリエンタルランドは16日、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』の開催を記念して、6月4日から特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング 737-800型機）を国内線で運航させると発表した。【写真】これは乗りたい！特別塗装機限定のディズニー仕様のヘッドレストカバー「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニー