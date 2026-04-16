フリーアナウンサーの有働由美子（57）が16日、自身のインスタグラムを更新。大好物の大阪グルメについて伝えた。有働は「どうでもいいことなんですが」と書き出し、「う、う、うまれて初めてりくろーおじさんのチーズケーキ焼きたて一番前で受け取れました」と明かした。そして「我慢できずに即千切り食いです」と打ち明け、「お行儀悪い」と自身にツッコミ。思わずつまんでしまった“証拠写真”をアップした。この