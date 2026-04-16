ソフトバンクの正木智也外野手（26）が16日、筑後のファーム施設で行われているリハビリ練習に合流した。3月17日の中日とのオープン戦（みずほペイペイドーム）で7回に逆転1号3ランを放つなど、開幕スタメンに向けてアピールを続けていた。しかし翌18日、右足の蜂窩（ほうか）織炎のため戦線離脱。20日に患部の手術を受けて24日に退院し、みずほペイペイドームでトレーニングなどを続けていた。筑後のリハビリ組に合流したこ