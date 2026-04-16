2度にわたり最大震度7の地震に見舞われた熊本県。本震から16日で10年です。熊本から桐谷美玲キャスターと発災当時、「news every.」のキャスターとして取材した陣内貴美子さんが伝えます。◇桐谷キャスター私たちは熊本城内にある加藤神社に来ています。後ろに熊本城の中心、天守閣が見えます。地震で瓦が落ちるなど大きな被害を受けましたが、5年前に復旧を遂げました。陣内さんは熊本県出身で、地震の1か月後に取材され