サッカー北中米カリブ海のクラブNo.1を決める戦い、北中米チャンピオンズカップ。元日本代表・柿谷曜一朗さんが、注目するポイントを語ってくれました。北中米カリブ海サッカー連盟に所属する41協会の中から27クラブが出場した今大会。今大会で解説を務めている柿谷さんが注目したのは、メキシコのクラブアメリカでした。現役時代に意外な接点があったそうです。「ちょうど 10年前ぐらいですね、（セレッソ大阪時代に）一度オファ