ロッテの種市篤暉投手が17日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが発表された。楽天は藤井聖投手が先発する。WBCに出場した影響で調整が遅れていた種市だが、ファーム・リーグで2試合8回を投げ、2安打無失点、13奪三振と圧巻の投球を披露。「順調に調整できたので、あとは自分のボール投げるだけかなと思ってます」と自信を示し、「楽しみですね。早く1軍で投げたかったので。明日は楽しみながら良い緊張感の中で投げれ