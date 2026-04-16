岸田元総理大臣は16日、国会内で、来日中のNATO＝北大西洋条約機構に加盟する約30カ国の大使と面会した。関係者によると、NATO各国の大使からは、アメリカとイラン双方によって封鎖状態が続くホルムズ海峡を巡って、日本が取り得る具体的な対応について質問が出たと言う。詳細なやり取りは明かされていないが、例えば、停戦後の自衛隊の派遣について、政府は「現時点で何ら決まっていることはない」との回答を繰り返している。一方