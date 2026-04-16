国スポアイスホッケー競技を盛り上げようと笑顔を見せる黒岩知事（前列右から３人目）と選手ら＝１６日、県庁来年１月に県内で開催される国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会をアピールしようと、現役選手らが１６日、県庁を訪れ、黒岩祐治知事らと大会成功に向けた意見を交わした。訪れたのは、ミラノ・コルティナ五輪代表の川口莉子、同じくパラリンピックに出場した石川雄大、前年の国スポ神奈川代表の松浦大貴、