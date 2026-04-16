4月16日までに、パーソルグループが運営するYouTubeチャンネル「スタジオパーソルはたらくを、もっと自分らしく」が更新され、動画に元女優の片瀬那奈が登場。会社員として働く現在の様子を公開し、その姿が話題となっている。今回は『片瀬那奈、40歳で女優から会社員に転職。勤務3年目の現在に密着』と題した動画がアップされた。2022年12月から、ファッション通販サイト「LOCONDO（ロコンド）」を運営するジェイドグループ