若い頃からハリウッドで活躍してきたスカーレット・ヨハンソンが、20代だった2000年代初頭を振り返り、若い女優の外見に対し何を言っても許される「本当にひどい時代」だったと語った。【写真特集】スカーレット・ヨハンソン、超キュートな子役時代〜レッドカーペットの姿まで10歳になる前に子役として活動を始め、17歳の時に、ソフィア・コッポラ監督の『ロスト・イン・トランスレーション』（2003）でブレイクしたスカーレッ