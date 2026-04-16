映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、日本語吹替版声優陣が一挙解禁。併せて、新キャラクターの存在も気になる吹替版予告も到着した。【動画】井上和彦、落合福嗣、水瀬いのりらも参戦！『プラダを着た悪魔２』日本語吹替版予告前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳格なミランダ（メリル・